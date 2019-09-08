مقتل متهم باشتباك مع القوات الامنية خلال مطاردته في ذي قار

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن متهما قتل باشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وقال المصدر ، إن “الأجهزة الأمنية في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اشتبكت مع احد المتهمين المطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٦ (قتل) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بعد محاولاته الفرار”.

واضاف ان “المتهم دخل باشتباك مسلح مع القوات أثناء مطاردته، قبل أن تتمكن من قتله”.

وتابع أن “الأجهزة الأمنية نقلت جثة المتهم إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما تم ايقاف ضابط المفرزة التي طاردت المتهم رهن التحقيق”.