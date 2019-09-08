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القبض على مروج للمخدرات داخل منزله شرق الموصل


أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأحد، إلقاء القبض على مروج للمخدرات داخل منزله شرق الموصل

.وقال معن، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة ألقت القبض على أحد مروجي المخدرات وحبوب المؤثرات العقلية وتضبط بحوزته مادة الكرستال تقدر بحوالي ٥ غرام داخل داره في قضاء مخمور".

وأضاف معن في بيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات العراقي".

 

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