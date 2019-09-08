الجيش الكويتي: لا توجد أزمة مع العراق.. علاقاتنا ودية ومتجذرة

نفت رئاسة أركان الجيش الكويتي، الأحد، صحة تصريحات متداولة في صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للنائب الأول لرئیس الوزراء ووزیر الدفاع الكويتي ناصر صباح الأحمد الصباح بشأن وجود أزمة بین العراق والكویت.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فقد نقل بیان صحفي أصدرته رئاسة أركان الجيش الكويتي عن وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح، تأكيده "عمق العلاقات الودیة والمتجذرة بین البلدین الشقیقین واستمرار تعاونھما في جمیع المجالات لاسیما ما یتعلق منھا في المجال العسكري وحرص الطرفین على تعزیزھا وتطویرھا".

ولفتت رئاسة الأركان، إلى "احتفاظھا بحقھا القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غیر الصحیحة بھدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكیك بعمق العلاقات الأخویة بین البلدین الشقیقین".

ودعت الرئاسة، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عدم الالتفات لمثل ھذه الأخبار مجھولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معھا"، مؤكدة "ضرورة استقاء الأخبار من مصادرھا الرسمیة والمتمثلة في مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع"