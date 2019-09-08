عبد المهدي يبحث مع سفراء ثلاث دول أزمة الملف النووي بالمنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، مع سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا أزمة الملف النووي في المنطقة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا المعتمدين في بغداد، وجرى بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي في المجالات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات وزيادة مساهمة الشركات الاوربية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل، الى جانب استمرار دعم قدرات القوات العراقية والتعاون ضد الارهاب".

وأضاف أنه "تم التشاور في مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحث التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الملف النووي والموقف المتطابق بين الجانبين بإتجاه تخفيض التصعيد والتوصل لحلول سلمية تجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر ".