انتشال جثة طفلة بعد غرقها بنهر في قضاء الهندية

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الجمعة، انتشال جثة طفلة بعد غرقها باحد انهر قضاء الهندية.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعد الاخبار من السيطرة المركزية بوجود حادث غرق لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات على إثر تعثرها وسقوطها في نهر جناجة في قضاء الهندية القريب من مسكنها عندما كانت بصحبة أحد ذويها، تم تشكيل فريق بحث من قبل رجال الدفاع المدني بغية العثور عليها".

واضافت المديرية، أنه "بعد جهود كبيرة تم ايجادها في عمق النهر واخراجها وكانت قد فارقت الحياة، وتسليمها الى ذويها ونقلها الى المستشفى وفق الإجراءات القانونية المتبعة".