وزارة الداخلية: الشرطة الاتحادية ستستلم الملف الامني لاربع محافظات الشهر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الامني، وستستلم الملف لاربع محافظات الشهر المقبل، فيما اكدت استعدادها الكامل بشأن شهر محرم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام في مقر قيادة القوات، إن "هناك جدولة لعملية استلام الملف الامني لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا"، مؤكدا أن "بداية الشهر القادم ستستلم القوات مهام اربع محافظات".

من جهته، أشار قائد الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام الى أن "في القريب العاجل سيكون تواجد قوات الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق، وسيكون الملف الامني خاص بها".

وبشأن الخطط الامنية الخاصة بحماية الزائرين في شهر محرم، أكد معن، أن "هناك استعدادات كاملة لوزارة الداخلية بخصوص شهر محرم، وايضا هناك انتشار لوجستي وجهد استخباري بالتنسيق مع باقي القطعات العسكرية".

وتابع، "تمت المباشرة بخطة شهر محرم، وتم التنسيق مع هيئة المواكب والدوائر الخدمية، ونطالب المواطنيين بالابلاغ عن اي حالة مشبوهة، كما تم التوجيه بعدم تواجد المنتسبين داخل مواكب العزاء"، لافتا الى أن "هناك مسح ميداني لمديرية مكافحة المتفجرات للطرق التي يسلكها الزائرين".