الاستخبارات العسكرية تداهم وتفجر سبعة مضافات لـ"داعش" في مطيبيجة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، مداهمة وتفجير سبع مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "بعملية استخبارية نوعية داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات للدواعش تتخذ أماكن لاختبائهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات ارهابية".

واضافت المديرية، أن "القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين".