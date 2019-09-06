اخماد حريق بعد انفجار صهريج اثناء تفريغ الوقود في النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، الجمعة، بأن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق كبير اندلع في صهريج محمل بالوقود، اثناء تفريغ مادة "الكاز" لمولد كهرباء تابع لاحد المولات التجارية في المحافظة.

وقال المصدر إن "صهريجا محملا بمادة الكاز سعة ١١ الف لتر انفجر اليوم اثناء عملية التفريغ بتزويد احد مولدات الكهرباء تابعة لاحد المولات التجارية في شارع الكوفة"، لافتا الى ان "الحادث ادى الى احتراق عجلتين دون وقوع اصابات بشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اكثر من ١٥ فرقة اطفاء شاركت في اخماد الحريق بوقت قياسي".