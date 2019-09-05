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لاريجاني: ستشهد الانشطة النووية السلمية الايرانية تطورات كبرى


اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بان الانشطة النووية السلمية الايرانية ستشهد تطورات كبرى في ضوء الخطوة الثالثة لخفض ايران التزاماتها في اطار الاتفاق النووي ازاء عدم وفاء الطرف الاوروبي بالتزاماته.

وفي تصريح له عقب انتهاء اجتماع رؤساء السلطات الثلاث مساء الاربعاء، اشار لاريجاني الى الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية من جانب ايران والتي اعلن الرئيس روحاني البدء بها غدا الجمعة، قال لاريجاني، انه وفي اطار الخطوة الثالثة وتفعيل سلسلة الجيل الجديد سنشهد تطورات كبرى في الانشطة النووية السلمية الايرانية.

واكد  وفقا لما اوردته ارنا، ان التحرك لتنفيذ الخطوة الثالثة مهم جدا للجمهورية الاسلامية الايرانية وستكون نتيجته الاسراع في العمل في هذا المجال.

وفي جانب اخر من تصريحه قال  بانه جرى البحث خلال الاجتماع حول سبل اصلاح الهيكليات الاقتصادية وابعادها المختلفة واضاف، ان اصلاح الهيكليات الاقتصادية للبلاد امر ضروري في ضوء توجيهات واوامر قائد الثورة الاسلامية.

يذكر ان اجتماع رؤساء السلطات الثلاث؛ رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي، عقد مساء الاربعاء وجرى خلاله البحث حول اهم قضايا البلاد والمنطقة.

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