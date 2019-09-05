الأخبار

نائب يدعو عبد المهدي لحسم ملف اختيار أعضاء هيئة الاتصالات وامناء شبكة الاعلام


دعا القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحسم ملف اختيار أعضاء هيئة الاعلام والاتصالات وأمناء شبكة الاعلام العراقي بأسرع وقت، وحسم الامر بيده، مطالبا بعدم السماح بتكرار نفس الوجوه.

وقال الربيعي في بيان، إن "لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب ومنذ تشكيلها باشرت اعمالها بشكل جاد وحازم، ولما يتعلق بالاتصالات والتي اصبحت عصب الحياة بسبب التطور التقني فان اللجنة لاحظت تردي خدمات الاتصالات لاسيما لما يتعلق بالهواتف الجوالة والانترنيت، وفيما نلاحظ ان العالم دخل خدمات الجيل الخامس في الاتصالات (5G) فان خدماتنا في الاتصالات لاتزال عند مستوى الجيل الثاني (2G) رغم الاعلان عن خدمات الجيل الثالث(3G)".

وأوضح، أن "للاتصالات دوراً مهماً في الخدمات وتعظيم موارد الدولة وفي ايجاد فرص العمل، لذلك فان لجنة الاعلام والاتصالات عازمة على فتح ملف هذا التردي والتخبط في الاتصالات من خلال المراقبة والمحاسبة وهي جادة في فتح ملفات كثيرة في هيئة الاعلام والاتصالات وهي المسؤولة عن تنظيم الاتصالات وهي ملفات كثيرة منها ملف سوء الخدمة وملحق عقد الجيل الثالث وعقود الهيئة فيما يخص تنظيم الطيف الترددي وعقد الشراكة بين كورك من جهة وشركة فرانستلكوم وشركة اجيلتي من جهة، وعلاقة الهيئة بالغاء هذه الشراكة وما ستسببه من اضرار فادحة ب‍العراق، فضلا عن ملف الغاء غرامات ماليه على احدى الشركات بقيمة 262 مليون دولار!!! وغيرها الكثير من الملفات التي ادت الى تراجع وتاخر اداء الاتصالات في العراق وهدر اموال طائلة".

ودعا الربيعي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى "حسم ملف اختيار أعضاء هيئة الاعلام والاتصالات وأمناء شبكة الاعلام العراقي بأسرع وقت وحسم الامر بيده، وعدم إهمال هذا الملف وتركه بين مافيات الفساد وسوء الإدارة"، محذراً بالقول أن "هناك بعض الأسماء المتورطة بملفات فساد مالي واداري أخذت تتقرب من مكتب رئيس الوزراء في محاولة للتقرب بغية ترشيحها".

وتابع، أن "الأموال المهدورة في هيئة الاعلام والاتصالات لو استثمرت بالشكل الصحيح لوفرت مئات الملايين من الدولارات لخزينة الدولة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"عدم السماح بتكرار نفس الوجوه واختيار أشخاص يتمتعون بكفاءة عالية ونزاهة كاملة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لاريجاني: ستشهد الانشطة النووية السلمية الايرانية تطورات كبرى
العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص شمالي بغداد
نائب يدعو عبد المهدي لحسم ملف اختيار أعضاء هيئة الاتصالات وامناء شبكة الاعلام
رئاسة البرلمان: مشروع قانون جرائم المعلوماتية شهد اجراء تعديلات شامله
اعتقال منتسب مطلوب في الديوانية
مسؤول محلي في الانبار يكشف قدوم قوة امريكية كبيرة من الاردن الى عين الاسد
الإعلام الأمني تعلن ضبط ثلاث سيارات مفخخة في نينوى
قاضي النزاهة يكشف تفاصيل "صفقة الميتسوبيشي" وينتقد قانون العفو العام
نائب يصف اتفاقية خور عبد الله بـ"المذلة" ويدعو لالغائها
تعرف على ضوابط انتقال الاوائل من الكليات الادنى الى الكليات الاعلى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك