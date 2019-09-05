مسؤول محلي في الانبار يكشف قدوم قوة امريكية كبيرة من الاردن الى عين الاسد

كشف مسؤول محلي في محافظة الانبار، الخميس، عن قدوم رتل امريكي كبير يضم 108 شاحنات كبيرة محملة بمعدات حربية متنوعة قادما من الاردن اعبر منفذ طريبيل باتجاه قاعدة عين الاسد.

وقال المصدر إن "رتلا امريكيا مكونا من 108 شاحنات تحمل معدات عسكرية متنوعة تحرك من الاراضي الاردنية ووصل الى منفذ طربيل الحدودي مع العراق في طريقه الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الرتل بصحبة شركة امنية تدعى (مملكة الطاووس) وتزامن وصوله الى المناطق الغربية تحليق طيران امريكي كثيف لتأمين الرتل"،

مبينا ان "عملية نقل هذه المعدات العسكرية الامريكية من الاراضي الاردنية باتجاه قاعدة عين الاسد الجوية غير واضحة المعالم".

وتابع المصدر، أن "القيادات الامنية المشرفة على القاطع الغربي للمحافظة ليس لديها اي معلومات بشان نقل تلك المعدات والخطوات بهذا الشأن تبدو غير معلومة الاهداف".