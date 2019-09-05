الأخبار

تعرف على ضوابط انتقال الاوائل من الكليات الادنى الى الكليات الاعلى


اصدرت وزارة التعليم العالي، الخميس، ضوابط انتقال الطلبة الاوائل في المرحلة الاولى من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى.

وقال مصدر في الوزارة لصحيفة الصباح الرسمية ان "الوزارة وضعت ضوابط جديدة لانتقال الطلبة، اذ يحق للطالب الاول على القسم الحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى الانتقال من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى".

واضاف ان "كليات الطب البيطري والعلوم باقسامها (علوم الحياة والكيمياء والتطبيقية والمجهرية والتحليلات المرضية، فضلا عن كلية التقنيات الحيوية التطبيقية، التقنيات الاحيائية الطبية، علاوة على كليات التقنيات الصحية والطبية او كليات العلوم الطبية والتطبيقية واقسام التحليلات المرضية، الصحة البيئية، المختبرات الطبية) يحق لطلبتها الاوائل في المرحلة الاولى الانتقال الى كليات طب الاسنان او الصيدلة".

واشار الى "شمول الاوائل من كليات العلوم في اقسام الرياضيات والرياضيات التطبيقية بالانتقال الى هندسة الحاسوب او هندسة تكنولوجيا المعلومات، وقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب بالانتقال الى كليات هندسة المعلومات"، مبينا انه "يحق لطلبة كليات العلوم لاقسام الفيزياء والفيزياء الحياتية والتطبيقية الانتقال الى قسم الهندسة الكهربائية، زيادة على كليات نظم المعلومات الحاسوبية وعلوم الحاسوب للانتقال الى هندسة الحاسبات او البرامجيات او سيطرة النظم او هندسة الالكترونيات او هندسة المعلومات".

واوضح ان "طلبة الكليات الاوائل بتخصصات مختلفة مشمولون ايضا بالانتقال في كليات علوم الحاسوب والرياضيات وقسم الرياضيات الطبية للانتقال الى قسم هندسة الطب الحياتي، وقسم الاجهزة الطبية في الكلية التقنية، زيادة على اقسام علوم الارض وقسم جيولوجيا النفط والمعادن في كليات العلوم للانتقال الى كليات هندسة النفط، منبها بانه يحق للطلبة الاوائل في المعاهد الطبية التقنية (قسم الصيدلة) الحاصلين على معدل 90 فما فوق في الدراسة الاعدادية الانتقال الى كلية الصيدلة شريطة الحصول على تقدير جيد جدا وبدون رسوب".

وتابع ان "انتقال الطلبة في الاقسام المذكورة عند توافر التخصص الدراسي في الجامعة نفسها واذا لم تتوفر يكون الانتقال الى اقرب جامعة، شريطة ان يكونوا ناجحين من الدور الاول وغير راسبين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعرف على ضوابط انتقال الاوائل من الكليات الادنى الى الكليات الاعلى
نائب يكشف ابرز الملفات التي سيتابعها البرلمان بفصله التشريعي المقبل
الهجرة تعيد دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين المتواجدين في تركيا
الكويت لمجلس الأمن: العراق لم يتشاور معنا بشأن الاعمال الانشائية لميناء الفاو
النزاهة تحبط محاولة تهريب (71) شاحنة من ميناء أم قصر
وزير الدفاع يأمر بإحالة ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية
المرعيد يوضح حقيقة تصريحه بجعل نينوى تنافس دبي
العثور على جثة محام قضى طعنا بالسكين وسط بغداد
جنايات ذي قار : السجن 5 سنوات وغرامة مالية لمدان استغل احدى النساء للتسول
عمليات بغداد تعلن اعتقال ثمانية متهمين بحوزتهم عشرة ملايين حبة مخدرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك