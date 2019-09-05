نائب يكشف ابرز الملفات التي سيتابعها البرلمان بفصله التشريعي المقبل

كشف النائب رياض المسعودي، الخميس، عن القوانين والملفات التي سيركز عليها مجلس النواب خلال فصله التشريعي المقبل، معتبرا قوانين الموازنة المحكمة الاتحادية والخدمة الاتحادي من ابرز تلك القوانين.

وقال المسعودي في حديث صحفي "هناك العديد من الملفات والقوانين المهمة التي سيركز عليها مجلس النواب في فصله التشريعي المقبل"،

مبينا ان "قانون الموازنة والتركيز على تشريعها بشكل يشجع الاستثمارات واعمار البنى التحتية، اضافة الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية لاهميته وارتباطه الوثيق بهيكلة الدولة العراقية يعتبران من القوانين المهمة التي سنسعى لتشريعها".

واضاف المسعودي، أن "قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له الحيز الكبير من الاهتمام بغية تشريعه لاهميته في انسيابية التعينات وابعادها عن الهيمنة الحزبية"،

لافتا الى أن "مجلس النواب اعطى للحكومة مهلة عام في مسألة التقييم واستيضاح ما قدمته من منجزات خلال تلك الفترة، بالتالي فان قضية الاستضافات والاستجوابات لعدد من الوزراء والهيئات المستقلة سيكون لها المكان وتسليط الاضواء ايضا خلال الفصل التشريعي المقبل".

واكد المسعودي، ان "الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا جدا ويختلف عن سابقه وسيمثل الاختبار الحقيقي لقوة وقدرة وكفاءة مجلس النواب".