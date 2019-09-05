النزاهة تحبط محاولة تهريب (71) شاحنة من ميناء أم قصر

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس، عن تمكُّنها من ضبط سيَّاراتٍ مُعدَّةٍ للتهريب في حاوياتٍ حديديَّـةٍ، إضافة إلى ضبط عددٍ من الشاحنات ومتهمين اثنين في ميناء أمِّ قصر الشمالي.

دائرة التحقيقات بالهيأة أشارت في بيان إلى أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة قامت بعمليَّتي ضبط مُنفصلتين في ميناء أمِّ قصر الشمالي"، مبينة أن "فريق عمل المديريَّة الذي انتقل للميناء تمكَّن في العملية الأولى من ضبط (8) شاحنات محملة بحاويات تحتوي على ( 30) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات مُعدَّة للتهريب وممنوع دخولها للبلاد؛ كونها دون الموديل".

واضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط مسؤول وحدة السونار في گمرك أمِّ قصر الشمالي، إضافة إلى مخول في إحدى شركات الاستيراد"، موضحة ان "التصريح الگمرگي تمَّ على أساس أن حمولة الشاحنات عبارة عن أوانٍ منزلية، وأن مسؤول وحدة السونار في الگمرك قام بالختم على المعاملة الگمرگية بختم السونار دون مرورها على الجهاز؛ للحيلولة دون كشف محتواها".

وتابعت ان "ملاكات المديريَّة تمكُّنوا في عمليَّةٍ أخرى من ضبط (33) سيارةً مختلفة الأنواع معدة للتهريب داخل حاويات حديدية في ميناء أمِّ قصر الشمالي- محطة گمرك بوابة البصرة، ممنوع دخولها للبلاد؛ كونها دون الموديل"، لافتة إلى أنه "تم إيداع الشاحنات التي أُدخِلَت على أساس أنها تحتوي شحنة إطاراتٍ في ساحة الحجز بالميناء".

وأكدت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما، صحبة المتهمين، على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".