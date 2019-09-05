المرعيد يوضح حقيقة تصريحه بجعل نينوى تنافس دبي

اصدر المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، بيانا بشأن التصريح الذي نسب للمحافظ بجعل نينوى تنافس دبي، فيما دعا الجهات الإعلامية كافة الى توخي الدقة والموضوعية في تناقل التصريحات.

وقال المكتب في بيان ان "الأنباء التي تداولتها بعض من مواقع التواصل الاجتماعي حول ما نسب للمحافظ من تصريح بجعل نينوى تنافس إمارة دبي الخليجية، عارية عن الصحة ولم تصدر من المحافظ اطلاقا".

واتهم المكتب "جهات مغرضة تحاول عرقلة الجهود التي يبذلها المحافظ في مجالي الاعمار والخدمات في المدن التي تضررت جراء الصراع الذي حصل في المحافظة، فضلا على جهوده في تعزيز الاستقرار وعزمه على توفير حياة كريمة لمواطني نينوى"، مشيرا الى "سعي المحافظ لمواكبة التطور العالمي في شتى مناحي الحياة عبر مد جسور التعاون مع مختلف الجهات التي تعمل على تطوير واقع المحافظة".

ودعا المكتب الجهات الإعلامية كافة الى "توخي الدقة والموضوعية في تناقل التصريحات التي يجب اعتمادها من مصادرها الأصلية وليس عبر ما يشاع من جهات تحاول تعكير صفو النجاحات المتحققة في المحافظة على كافة المستويات".