عمليات بغداد تعلن اعتقال ثمانية متهمين بحوزتهم عشرة ملايين حبة مخدرة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال ثمانية متهمين بحوزتهم عشرة ملايين حبة مخدرة.

وقالت القيادة في بيان ، إن "القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت بقوة مشتركة من مكافحة مخدرات الرصافة والقطعات الماسكة في الفرقة الاولى شرطة اتحادية من اعتقال ثمانية متهمين بحوزتهم 700 صندوق تحوي عشرة ملايين حبة مخدرة".

وأضافت أن المعتقلين "كانوا يرومون ادخالها في مخزن يعود اليهم في منطقة البلديات"، مشيرة الى "إحالتهم الى الجهات الامنية المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".