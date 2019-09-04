العمليات المشتركة العراقية: لن نسمح بعودة بقايا "داعش"

أكد الناطق باسم قيادة "العمليات المشتركة" في العراق، العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء، أن بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي منكسرة ومحاصرة بمواقع دفاعية في البلاد، وغير قادرة على تنفيذ أية عملية نوعية في العراق.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما ذكره قائد قوات التحالف الدولي في العراق، من أن "خلايا التنظيم بدأت مجددا بإعادة تنظيم صفوفها".

وقال يحي رسول "عملياتنا مستمرة ولن نسمح للإرهابيين بالتقاط أنفاسهم وإعادة تنظيم صفوفهم"، مضيفا: "نحن لا نهمل أي تصريح، وتصريحات التحالف الدولي قد تكون مبنية على معلومات استخباراتية وجهد استخباراتي، لكن أنا أعتقد أن هذا التنظيم الآن ليس بالقوة الكبيرة وليست لديه القدرة على السيطرة على مدن أو القيام بعمليات كبيرة ونوعية".

وتابع رسول: "من الممكن أن يقوم هذا التنظيم الارهابي بعملية هنا أو هناك، أو يتعرض للمواطنين بهجمات مباشرة أو غير مباشرة، لكنه لا يستطيع القيام بعمليات نوعية كبيرة، وأعتقد أن بقايا هذا التنظيم الآن منكسرة محاصرة وفي مواقع دفاعية، ليست هجومية تريد الحفاظ على نفسها، لكن في نفس الوقت لا نريد أن نعطيها فرصة أن تعيد نفسها وتعيد تنظيم صفوفها، مضيفا: "لذلك نقوم بعمليات مستمرة".

وبشأن نتائج التحقيقات في الهجمات على مقرات الحشد الشعبي في العراق، أوضح رسول أن: "اللجان التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة ما زالت مستمرة بالتحقيقات، وهذه التحقيقات بعد أن تكتمل ستعرض نتائجها على القائد العام للقوات المسلحة وهو له الحرية الكاملة بالإعلان عن هذه النتائج، حسبما تقرره القيادة العسكرية والقائد العام للقوات المسلحة".