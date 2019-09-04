وزير الداخلية يؤكد أهمية المحافظة على الأمن وفرض القانون وهيبة الدولة

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء، على أهمية المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون وهيبة الدولة، مشيراً إلى ضرورة مراعاة حقوق الانسان.

وقال مكتب الياسري في بيان إن "وزير الداخلية ياسين الياسري تفقد، اليوم الأربعاء، مقر قيادة شرطة بغداد، والتقى قائد الشرطة اللواء صلاح مهدي وعدداً من الضباط والمنتسبين".

وأكد الياسري خلال لقائه قائد شرطة بغداد، وفقاً للبيان، على "أهمية المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون وإبداء الحرص على أرواح وممتلكات المواطنين بالتنسيق مع باقي الاجهزة الامنية".

وشدد الياسري، على "ضرورة العمل على فرض هيبة الدولة مع مراعاة حقوق الانسان الذي يعد أمراً اساًسياً ومهماً في عمل ضباط ومنتسبي الداخلية"، موجهاً قائد شرطة بغداد بـ"متابعة العمل على إدامة العجلات وصيانة الآليات وتوفير كافة الاحتياجات بالسرعة الممكنة".