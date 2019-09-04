الحشد الشعبي: خطة عاشوراء هذا ستتميز بكثافة العنصر الاستخباري

كشفت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الأربعاء، عن تميز الخطة الامنية لزيارة عاشوراء هذا العام باعتماد العنصر الاستخباراتي بشكل مكثف.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في تصريح صحفي إن “اجتماعات مكثفة شهدتها الايام المنصرمة لمسؤولي الاستخبارات في محافظات الفرات الاوسط ومسؤولي استخبارات الالوية بهدف تكثيف الجهد الاستخباري في زيارة عاشوراء، وتفعيل دورهم في تطبيق مقررات الخطة”.

واضاف الحمداني ان “قيادة عمليات الفرات الاوسط بالتنسيق مع قيادات الشرطة والجيش تعمل على اكثر من محور في الخطة الامنية متمثلة بتحصين الدفاعات باتجاه العدو، ونشر المعدات الفنية كالكاميرات والطائرات والرادارات، والعمل الامني”