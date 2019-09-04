تصديق اعترافات متهمين بقتل رجل دين في الكاظمية

صدقت محكمة تحقيق الكاظمية، الاربعاء، اعترافات متهمين اثنين أقدما على قتل رجل دين بطريقة بشعة بعد ضربه بآلات حادة من أجل سرقة مبالغ مالية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المتهمين اعترفا امام قاضي التحقيق بانهما يعملان بصفة (سائق) لدى المجنى عليه (رجل دين) وتم قتله بعد ضربه بالسكاكين مع سرقة مبالغ مالية اضافة الى سيارتين دفع رباعي وعرضهما للبيع".

واضاف أن "المتهمين القي القبض عليهما بناء على معلومات استخباراتية وبإشراف مباشر من قبل القاضي فيما صدقت أقوالهما وفقا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهما على محكمة الموضوع لينالا جزاءهما العادل".