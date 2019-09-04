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التيار الصدري: لا نؤمن بوجود مفهوم الموالاة والمعارضة للحكومة


أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الأربعاء، أنه لا يؤمن بوجود مفهوم الموالاة والمعارضة للحكومة، فيما أشار إلى قرب تشريع قانون يشجّع الاستثمار داخل البلاد.

وقال الربيعي في بيان "نحن لا نؤمن بوجود مفهوم الموالاة والمعارضة للحكومة وإنما هناك موقف معلق وفقاً لتنفيذ الحكومة لبرنامجها المعلن والمحدد بسقوف زمنية لأن الحكومة ولدت في ظرف تاريخي حرج ويجب دعمها وتقويم مسارها ومحاسبة المقصرين عند عدم تنفيذ البرنامج المحدد".

وأضاف أن "أي بلد يريد جذب الاستثمار يجب عليه خلق بيئة قانونية سليمة وبيئة امنية مستقرة"، مبيناً أن "هناك قانون مهم مشترك لتشجيع الاستثمار ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء سنعمل على تشريعه والتصويت عليه بعد إعداده وصياغته بشكل نهائي عند ارساله الى مجلس النواب".

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