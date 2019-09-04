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النزاهة: ضبط متهمينِ متلبسين بالتزوير للاستحواذ على أراضٍ في نينوى


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط موظفين في بلدية الموصل لقيامهما بإخراج سجلات رسمية خارج المديرية و"التلاعب بها"، مشيرةً إلى ضبط كتب استفسارات مزورة بحوزتهما تتعلق بأراض تعود ملكيتها للدولة.

وقالت الدائرة في بيان إن "فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة، الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل – وحدة الصادر والوارد في الجانب الأيسر، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لقيامهما بإخراج سجلات ووثائق رسمية خارج المديرية بعد الدوام الرسمي"،

موضحة أنها "شملت (6) سجلات ذمة تم التلاعب فيها وترك فراغ (1000) رقم صادر، إضافة إلى (400) كتاب استفادة مزور غير داخل في سجل الصادر بينها كتب فارغة وموقعة، مع وجود فرق بين الصادر والتوقيع يصل إلى ثلاثة أشهر".

وأشارت الدائرة، إلى أن "الكتب الفارغة والموقعة مسلمة من قبل مدير البلدية السابق إلى المتهمين اللذين قاما بتنزيلهما في سجل الصادر"، موضحة أن "أغلب كتب الاستفسارات تتعلق بأراض تعود ملكيتها للدولة".

وأضافت، أنه "في عملية منفصلة، تمكن فريق عمل المديرية الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري نينوى – الزهور، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة العدل – فرع المنطقة الشمالية ومكتبي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، فضلا عن جهاز الأمن الوطني في مديرية التسجيل العقاري، من ضبط أحد المتهمين أثناء حصوله على صورة قيد عقار تعود ملكيته لأحد المواطنين بموجب مستمسكات مزورة، إضافة إلى ضبط وكالات وصور قيود وأوليات ومستمسكات مزورة مختلفة". 

وتابعت، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قررت أن يجري التحقيق في العملية الأولى وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، فيما قررت توقيف المتهم في العملية الثانية استنادا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات".

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