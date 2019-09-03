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بيان رئاسي بشأن لقاء صالح وابو الغيط


اصدرت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، بيانا بشأن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الجامعة العربية احمد ابو الغيط، فيما أشاد أبو الغيط بالدور الذي يقوم به العراق من أجل تعزيز وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ب‍بغداد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له".

وفي نقاش مستفيض بشأن مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في داخل العراق والمنطقة اكد صالح ان "الجهود السياسية والأمنية في العراق وبعد الانتصار على داعش تتركز على العمل من أجل أن يكون النصر ناجزاً ونهائياً بالقضاء على العصابات الإرهابية، وتكريس بيئة استقرار أمني وسياسي واجتماعي تساعد في التقدم بمشاريع البناء والإعمار، وتطوير البنى الاقتصادية والخدمية في البلاد".

وتابع صالح ان "النظرة الوطنية العراقية المسؤولة تجاه المشكلات الدولية والإقليمية في المنطقة والقاضية بالعمل المشترك مع الجميع من أجل سلام المنطقة واستقرارها والنأي ب‍العراق عن سياسة المحاور"، موضحا ان "العراق بموقفه هذا يعضّد أي جهد من شأنه أن يخفف حدة التوترات التي تنذر بخطرها الجميع".

وشدد على "أهمية دور جامعة الدول العربية في تنسيق وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء وبما من شأنه إنهاء التوترات وإيجاد حلول للأزمات"، مؤكداً "دعم العراق هذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعضد فرص البناء والتعاون والعمل المشترك".

من جانبه قدم أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط "عرضاً لرؤية جامعة الدول العربية لمجمل الأوضاع والتطورات على الساحة العربية والإقليمية والسبل الكفيلة بالحفاظ على السلام فيها".

وأشاد أبو الغيط بالدور الذي يقوم به العراق من أجل تعزيز وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وبما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة"، لافتا الى "اهمية تعزيز التقدم الأمني الحاصل في العراق بعد دحر الإرهاب الداعشي وقيمة هذا النصر والتضحيات التي قدمها العراقيون في حفظ أمن المنطقة ككل".

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