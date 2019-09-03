اعتقال عصابة نفذت عملية سطو مسلح على منزل في الكاظمية

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة نفّذت عملية سطو مسلح على منزل في منطقة الكاظمية.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن "مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على عصابة وبالجرم المشهود لقيامهم بالسطو على دار وسرقة مبلغ من المال قدره (ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي)".

وأضاف معن، أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بجريمة السطو وارتدائهم زي عمال البناء اثناء السرقة لغرض التمويه"، مبيناً أن "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٤ق.ع)".