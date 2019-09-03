النزاهة: ضبط متهمين استوفيا مبالغ بطرق غير قانونية في مرور واسط

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكن فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق واسط من ضبط متهمين في شركة متعاقدة مع مديرية مرور في المحافظة "لمخالفتهما" شروط العقد.

وقالت الدائرة في بيان إن "فريق عمل مكتب واسط التابع للهيئة، الذي انتقل إلى مقر دائرة المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق التابع إلى مديرية مرور المحافظة، قام بضبط المتهمين اللذين يعملان بصفة محاسب في الشركة المتعاقدة مع مديرية المرور؛ لقيامهما باستيفاء مبالغ مالية من المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة السيارات من مديرية المرور العامة – موقع واسط خلافا لبنود العقد المبرم مع وزارة الداخلية – صندوق شهداء الشرطة والملاحق الخاصة به".

وأضافت الدائرة، أن "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق أكدت أن المتهمين كانا يستوفيان مبلغا يصل إلى ثلاثين ألف دينار عن الاختبار الثالث الذي يخضع له الراغبين في الحصول على رخصة قيادة السيارات خلافا للعقد الذي نص على أن الاختبار الثالث يكون مجاناً"، لافتة إلى "ضبط (83) إضبارة مخالفة لبنود العقد".

وأشارت الدائرة، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات خلال العملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكوت الذي قرر توقيفهما وفقا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".