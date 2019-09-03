وزارة الداخلية: القبض على العقل المدبر لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إلقاء القبض على المتهم الهارب قحطان فرحان محمد عبد الله، الذي وصفته بـ"العقل المدبر" لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات من مركز شرطة القناة.

وقالت الوزارة، إن "عملية إلقاء القبض جاءت بمتابعة شخصية من الوزير بعد توجيهه بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشرطة اللواء عماد الدليمي وعضوية مدير مكافحة الإجرام اللواء وليد خالد ومدير مكافحة المخدرات اللواء رعد مجيد والجهد الاستخباري من خلية الصقور".

وأضافت الوزارة في بيان أنه "تم إلقاء القبض على المتهم الهارب بعملية نوعية، وبذلك يتبقى متهم واحد قيد الملاحقة".

يشار إلى أن 15 موقوفاً هربوا، السبت (4 آب 2019)، من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، 13 هارباً، حيث أكدت قيادة شرطة بغداد، في وقت سابق، أنه لم يتبق سوى هاربان اثنان من المركز.