غرفة تجارة النجف تصدر بياناً بشأن حادثة احتراق أحد مكاتبها

أصدرت غرفة تجارة النجف، ، بياناً بشأن حادثة احتراق احد مكاتبها أمس الاحد.

وذكرت الغرفة في بيان، ان "غرفة تجارة النجف الاشرف تعرضت الى حادث حريق في احد مكاتب الغرفة، امس الاحد، وتم على الفور استدعاء رجال الاطفاء والذين قاموا بدورهم بالسيطرة الكاملة على الحادث واخماد الحريق، مما ادى الى خسائر مادية ليست بالقليلة من اثاث وغيرها دون حدوث اصابات بشرية".

وأضافت أن "مجلس ادارة الغرفة بانتظار التقرير النهائي للجهات المختصة للوقوف على اسباب الحادث ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية".

وأوضحت الغرفة، "نود ان نطمأن التجار ورجال الاعمال من اعضاء غرفة تجارة النجف الاشرف الى ان الاضابير الخاصة بهم وكافة المستندات محفوظة بشكل ممتاز وان الغرفة عملت منذ سنوات عدة على نظام الارشفة الاليكترونية لكافة محتوياتها الورقية واتخذت كل التدابير عند اي ظرف طارئ".

واهابت باعضاء غرفة تجارة النجف بـ" عدم الانسياق وراء الاشاعات وما تروجه بعض وسائل التواصل الاجتماعي".