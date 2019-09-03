وزير الداخلية يوجه من مقر الشرطة الاتحادية بتكثيف الاجراءات مع حلول شهر محرم

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، بتكثيف الاجراءات مع حلول شهر محرم، فيما اوعز بوضع المواطنين نصب اعينهم وتسهيل أمورهم.

وقالت الوزارة في بيان ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري زار مساء اليوم مقر قيادة الشرطة الاتحادية، والتقى بقائد الشرطة اللواء الركن جعفر البطاط وعدد من كبار الضباط في القيادة".

واكد الياسري "على أهمية الحفاظ على المنجز الأمني الذي حققته القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها"، مشيرا الى "ضرورة عدم التراخي في أداء المهام والواجبات ومضاعفة الجهود لضمان المزيد من الأمن وتحقيق الاستقرار".

وأوعز "بزيادة العمليات الاستباقية لمنع الخلايا الارهابية من تحقيق مآربها الإجرامية"، موجهاً "بتكثيف الاجراءات الأمنية مع حلول شهر محرم الحرام لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الحسينية".

كما وجه الياسري "قيادة قوات الشرطة الاتحادية بوضع المواطنين نصب اعينهم وتسهيل أمورهم وعدم التجاوز عليهم"، لافتا الى "ضرورة التعامل مع الجميع بمسافة واحدة ومن دون تمييز ووضع القانون فوق كل اعتبار".

وشدد الياسري "على ضرورة التنسيق المشترك مع باقي صنوف وزارة الداخلية وكل حسب عنوانه"، مشيرا الى "اهمية عدم التداخل في الصلاحيات والتقيد التام بالتعليمات والاوامر الصادرة من الوزارة".

من جانب آخر كرم الياسري "عدداً من عوائل شهداء الشرطة الاتحادية تثميناً للتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء الأبطال وتقديراً للمواقف المشرفة لهذه العوائل الكريمة".