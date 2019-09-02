مدير عام كبريت المشراق يوضح حقيقة اندلاع حرائق داخل الشركة

أوضح مدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق سعد فيصل، الاثنين، حقيقة اندلاع حرائق داخل معمل كبريت المشراق.

وقال فيصل في حديث صحفي إنه "بالاشتراك مع الدفاع المدني نقوم بين الحين والاخر بحريق مسيطر عليه للاعشاب والحشائش داخل المعمل وخارج سياج المعمل لابعاد الخطر عن الشركة".

وأضاف أن "هذه السنة تركنا هذا العمل بسبب حرارة الاجواء العالية، وسنقوم بحرق جميع الحشائش تحسباً من وقوع حريق بفعل خارجي او فعل فاعل"،

مشيراً إلى أنه "تم تقطيع الشركة إلى عدة مساحات وستستمر هذه الحملة لحين الانتهاء من كل الحشائش الموجودة داخل الشركة".