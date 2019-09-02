القانونية النيابية: البرلمان سيؤجل عقد جلسات الفصل التشريعي لمنتصف الشهر الجاري

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن رئاسة البرلمان سترفع يوم غد الثلاثاء جلسات الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية لمنتصف الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي ، إن “مجلس النواب سيؤجل عقد جلساته الأولى للفصل الأول من السنة التشريعية الثانية إلى منتصف شهر أيلول الجاري”، لافتا إلى إن “سبب تأجيل انعقاد الجلسات جاء لتزامنها مع مناسبة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس (عليهما السلام)”.

وأضاف أن “أولويات الفصل التشريعي الجديد تمرير القوانين المعطلة منذ عدة سنوات، فضلا عن إجراء الاستجوابات للوزراء الخدميين المقصرين في تقديم الخدمات النيابية”.

وأكدت اللجنة القانونية النيابية، الأسبوع الماضي، أن الجلسات الأولى من السنة التشريعية الثانية ستخصص لتمرير قانون المحكمة الاتحادية.