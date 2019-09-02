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عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق اسعد السعدي : لن نسكت على الاساءة لمرجعيتنا


اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ سعد السعدي، اليوم الاحد، ان "تقرير قناة الحرة المسئ لمقام المرجعية الدينية يأتي في سياق المشروع الامريكي الاسرائيلي"، مبينا ان هذا المشروع يرمي الى "استهداف المنظومة الدينية والامنية والسيادة الوطنية".

وقال السعدي في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" مانصه، "تقرير قناة الحرة المسئ لمقام المرجعية الدينية يأتي في سياق المشروع الامريكي الاسرائيلي الرامي الى استهداف المنظومة الدينية والامنية والسيادة الوطنية"  ولقد تمادوا كثيرا في ذلك .صار لزاما على الحكومة العراقية غلق كل مقراتها واحالتها الى القضاء العراقي #لن نسكت على الاساءة لمرجعيتنا.

ادناه صورة من التغريدة:

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