نائب : : المرجعية خط احمر واساليب ضرب المؤسسة الدينية قذرة

وصف عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي التقارير التي بثته قناة "الحرة" والمسيئ للمرجعية والمؤسسة الدينية بـ"القذرة"وهو اسلوب جديد لضرب تلك المؤسسة.

واستنكر العطافي في حديث صحفي" التقرير المسيء الذي بثته قناة "الحرة" واستهدفت فيه المؤسسات الدينية،مؤكداً ان المرجعية "خط أحمر"ولايمكن لمثل هؤلاء الانتقاص من مقامها الشريف.

واعرب عن رفضه لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال،الغاية منها تشويه الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد.

ودعا العطافي جميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق.