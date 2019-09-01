الدفاع تعلن ضبط مضافة لداعش الارهابي بداخلها أعتدة ومواد عسكرية شمال شرق بعقوبة

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، ضبط مضافة لداعش بداخلها أعتدة ومواد عسكرية شمال شرق بعقوبة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز مديرية استخبارات وامن ديالى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع مديرية اسايش كرميان على مضافة تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية في قرية غيدان - قضاء خانقين".

وأضافت، أن "المضافة تحتوي على مواد لوجستية وعسكرية واعتدة اخرى مختلفة تستخدمها العصابات الإرهابية بعمليات استهداف قواتنا الأمنية حيث تم رفع المواد من قبل القوة اعلاه بدون حادث يذكر".