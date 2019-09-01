الحلبوسي يدين "تقرير الحرة" ويؤكد: حان الأوان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي

ادان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، التقرير الذي بثَّته قناة الحرة الفضائية، والذي استهدف مؤسسات ومقام المرجعيات الدينية في العراق، واكد انه قد حان الاوان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان ، انه "يدين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقرير الذي بثَّته قناة الحرة الفضائية، الذي استهدف مؤسسات ومقام المرجعيات الدينية في العراق".

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن "المرجعيات الدينية في العراق كانت وما زالت لها الدور الكبير في حفظ استقرار البلاد والمجتمع بمواقفها الوطنية".

وأكد الحلبوسي، أن "الأوان قد حان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية، وضبط الفضاء الإعلامي؛ لإيقاف الإساءة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية دون تحري الدقة والحقائق، مع الحفاظ على حرية النشر وحقوق الإعلام الوطني الحر".

وبثت قناة الحرة الاميركية مساء امس السبت، تقريراً مفبركاً اتهمت فيه المؤسسات الدينية بإتهامات لا تمت للواقع بصلة، الهدف هو التشويش والاساءة للمؤسسات الدينية في العراق.