مصادر مطلعة : شخصيات عراقية تعمل على تجنيد إعلاميين لصالح أمريكا من اجل ابقاء الجيش الامريكي في العراق

كشف مصادر مطلعة، عن قيام مجموعة من العراقيين الذي يعيشون في أمريكا وبعض الدول الغربية، بالعمل على محاولة تجنيد إعلاميين عراقيين وكتاب رأي في داخل وخارج العراق لصنع رأي عام مخالف لدعوات إخراج القوات الأمريكية من العراق".

واضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، ان "هناك بعض الشخصيات العراقية التي تقمصت دور "العراب" لهذا الموضوع منها قامت بالتحرك فعليا وبايحاء امريكي بالاتصال ببعض الشخصيات الإعلامية والسياسية داخل العراق وخارجه وعرض مبالغ خيالية وتحت مسميات عدة منها مراكز للدراسات وغيرها".

وأوضحت المصادر، ان "الخطة تتضمن صنع رأي عام في داخل العراق لمواجهة التيار الوطني الرافض للوجود الأمريكي في داخل العراق".

وتابع، ان "هناك تسجيلات صوتية تم الحصول عليها مع بعض الشخصيات السياسية في داخل العراق، تتضمن العمل على تسقيط الشخصيات الوطنية واقطاب المقاومة الاسلامية، كمرحلة اولى قبل الشروع بصنع رأي عام مزعوم مفاده : الحاجة لوجود القوات الامريكية، ومنع اي قانون يصدر في داخل مجلس النواب لطردها".

وكشف عن ، ان "من ضمن الخطة منح مبالغ خيالية لبعض الشخصيات في داخل مجلس النواب لعدم التصويت على اخراج القوات الامريكية من العراق"