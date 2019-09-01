استئناف الرصافة تصدر توضيحاً بخصوص التسجيل لأحد الموقوفين بقضية صالات الروليت

اصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد، توضيحاً حول التسجيل الصوتي لاحد الموقوفين بقضية الروليت الذين القي القبض عليهم مؤخراً، وفيما أكدت عدم صحته، لفتت إلى عدم وجود اي دكتور او مهندس ضمن الموقوفين.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "استئناف الرصافة بينت بان الأجهزة الامنية في وزارة الداخلية والتابعة لمكتب المفتش العام قامت بتاريخ 25/8/2019 بالقبض على (189) متهما ممن يديرون ويعملون في صالات الروليت في بغداد وتم عرضهم على قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الرصافة وقرر توقيفهم وتدوين اقوال جميع المتهمين".

واضاف أن "المحكمة اكدت ان القاضي المختص قرر إخلاء سبيل (24) متهما منهم بكفالة وان من بين المتهمين الموقوفين (40 ) متهما من الجنسيات الأجنبية من الذكور والاناث وان إقامتهم في العراق كانت غير مشروعة وان من بين الموقوفين (27) متهما ينتمون الى الأجهزة الأمنية".

واشارت الى "عدم وجود أي دكتور او مهندس من ضمن الموقوفين وان الاتصال مسموح لهم وبالامكان زيارتهم من قبل ذويهم ولا يوجد مانع بذلك"، موضحة ان "ماورد بالتسجيل الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".