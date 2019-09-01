الأخبار

الرئيس الايراني حسن روحاني لماكرون: إسرائيل أخطأت بحساباتها بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق


أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إسرائيل تخطئ بحساباتها بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق، مؤكدا أن إشعال النيران في المنطقة لن يكون لصالح أحد.

وجاءت تصريحات روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريت مساء اليوم السبت، وأكد روحاني لماكرون أن "لا حل عسكريا للأزمة اليمنية، ولا بد من إجراءات لإطلاق حوار سياسي بين اليمنيين".

وجدد الرئيس الإيراني رغبة بلاده في الحفاظ على الاتفاق النووي، مهددا "بمواصلة تخفيض التزامات بلاده ضمن الصفقة ما لم تلتزم باقي الأطراف بها".

وأضاف روحاني أن "هدف طهران في المفاوضات الجارية مع الأطراف الأوروبية في الاتفاق يتمثل بضمان التزام كافة الأطراف بكامل تعهداتها في إطار الصفقة، وضمان أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومضيق هرمز".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه "لا يمكن تعديل فحوى الاتفاق المتفق عليه، وحث الأطراف المتبقية فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة، على الالتزام ببنوده واتخاذ إجراءات عملية لإبقائه فعالا".

وشدد على أن "وقف كافة أشكال العقوبات على إيران سيشكل أرضية لأي مفاوضات مقبلة". وأضاف "إذا لم تنفذ أوروبا تعهداتها ستتخذ إیران خطوة ثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".

من جانبه وصف الرئیس الفرنسي زیارة وزیر الخارجیة الإیراني إلی باریس الأسبوع الماضي بالإیجابیة، قائلا إنها "أثبتت تمسك الجمهوریة‌ الإسلامیة‌ الإیرانیة بمبدأ التفاوض وحرصها على تامين مصالحها الوطنية".

وأضاف ماكرون أن "خبراء البلدين توصلوا إلى نتائج إيجابية لحل المشاكل العالقة وخلال هذا الأسبوع سيعقد اجتماع إيراني -فرنسي في باريس على مستوى الخبراء الاقتصاديين".

وأكد أن بلاده "مستمرة في سعيها لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية في التعامل مع إيران والحد من التوتر في المنطقة"، داعيا إلى "تعزيز التعاون بين البلدين لحل أزمات المنطقة، بما فیها أزمة‌ الیمن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصادر مطلعة : شخصيات عراقية تعمل على تجنيد إعلاميين لصالح أمريكا من اجل ابقاء الجيش الامريكي في العراق
نائب: أغلب الكتل داخل البرلمان عازمة على تعديل الاتفاقية الأمنية أو إلغائها
استئناف الرصافة تصدر توضيحاً بخصوص التسجيل لأحد الموقوفين بقضية صالات الروليت
اندلاع حريق في الكرادة والدفاع المدني تخمده
النقل تعلن الانتهاء من تفويج (30) الف حاج عراقي جواً واعادتهم الى ارض الوطن
الرئيس الايراني حسن روحاني لماكرون: إسرائيل أخطأت بحساباتها بعدوانها على لبنان وسوريا والعراق
تنسيق لايقاف تهريب سعات الانترنت
في سابقة خطيرة.. معاقبة صيدلية لانها تبيع الدواء بنصف ثمنه في ميسان
الاعلام الرقمي: معظم مواقع الوزارات غير آمنة وبياناتها معرضة للاختراق
اصابة مدني بانفجار بقرتين مفخختين في قرية بديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك