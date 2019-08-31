عبد المهدي يضع ثلاثة شروط لاختيار مرشح التربية

أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع ثلاثة شروط لاختيار المرشح لتولي منصب وزير التربية، مبيناً أن الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل ستشهد حسم المنصب.

وقال المكصوصي في تصريح صحفي، إن “لجنة التربية عدت عدداً من الأسماء وأرسلتها لعبد المهدي للاطلاع عليها واختيار المناسب لتولي منصب التربية”، معتبراً أن “تمرير التربية أصبحت ضرورة ملحة لدى البرلمان كون تعطيلها لا يصب بمصلحة التعليم”.

وأضاف، أن “عبد المهدي خوّل لجنة التربية باختيار المرشح ووضع ثلاثة شروط لاختياره”، موضحاً أن “الشروط تضمنت بأن تكون امرأة وسكنها محافظة نينوى، فضلا عن تحقيق تمريرها داخل مجلس النواب”.

وأشار المكصوصي، إلى أن “حسم منصب وزير تربية سيتم عبر الجلسات الأولى من الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية”.

جدير بالذكر أن وزارة التربية ما تزال بلا وزير، حيث تم إسنادها إلى وزير التعليم العالي قصي السهيل لإدارتها بالوكالة.