الفتح يبين سبب مزاعم رفض البنتاغون للضربات “الإسرائيلية”

بين تحالف الفتح، السبت، أن تخوف الولايات المتحدة الأمريكية من ردة الفعل الشعبية تجاه مواقعها العسكرية في العراق وراء مزاعم البنتاغون برفض الضربات الإسرائيلية ضد مواقع الحشد الشعبي.

وقال النائب عن التحالف همام التميمي في تصريح صحفي إن “عدم تأييد البنتاغون وبعض السياسيين الأمريكان لضربات طيران الكيان الصهيوني لمواقع الحشد الشعبي جاء للخوف على مصالح واشنطن في العراق وتعرض مواقعها العسكرية لردة فعل غاضبة”، لافتا إلى إن “واشنطن تتخوف من الشارع العراقي الغاضب من تواجدها في العراق”.

وأضاف أن “البنتاغون يحاول وبطريقة وباخرى لتجنب الصدام مع القوى الشعبية العراقية للحفاظ على مصالح امريكا في العراق”، مبينا أن “الجماهير العراقية تمثل مصدر قلق لواشنطن ومصالحها وتحاول تجنب الصدام معها”.

وكان مسؤول أميركي قد حذر، اليوم السبت، من أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العراق ربما ستؤدي لطرد القوات الأميركية من العراق وذلك في خطوة في تظهر مدى الانقسام بين واشنطن وتل ابيب