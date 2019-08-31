رئاسة البرلمان تدعو الى تطوير انظمة الدفاع الجوي لحفظ أجواء العراق وسيادته

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، السبت، الى ضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي، ورفع جاهزية القوات المسلحة البرية والجوية.

وقال الكعبي في بيـان على هامش لقاءه وزير الدفاع نجاح الشمري وعدداً من القادة الضباط إن “مجلس النواب بكل قواه الوطنية يتفق تماما على اولوية عدم السماح لأي قوة خارجية بالاعتداء على ارض العراق وقواته المسلحة ومختلف الصنوف والتشكيلات التابعة للدولة ، وضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد”.

وشدد، على “ضرورة رفع جاهزية القوات المسلحة البرية والجوية منها وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية بما يساهم في الحفاظ على النصر الناجز وردع اي اعتداء خارجي للبلاد”،

مؤكداً “ضرورة تفعيل الخطط الاستخبارية وتوحيد الجهود مع مختلف الأجهزة الامنية والساندة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد”. ولفت، إلى “أهمية العمل على تشديد امن الحدود وتطوير أنظمة الدفاع الجوي بما يحفظ اجواء العراق وسيادته الكاملة”.