نبيه بري يدعو العراق الى التدخل في حل قضية اليمن

“دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السبت، العراق الى تأدية دور في وقف الحرب الجارية ضد اليمن، محذرا من تقسيم البلاد جراء الحروب “العبثية” التي تشن ضده.

وقال بري، خلال كلمة له في المهرجان الجماهيري بالذكرى الـ 41 لتغييب السيد “موسى الصدر” ورفيقيه: “لقد تحمل خطنا الكثير من أجل الوحدة ومن أجل فلسطين وشرف القدس وحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف، أن “السلام أقل كلفة من الحروب الجارية ضد إيران وسوريا واليمن وقبلها العراق وليبيا”، مشيرا أن “معركتنا مع إسرائيل هي استمرار لمسيرتنا وحركة أمل لن تسمح لإسرائيل بترميم صورتها على حسابنا”.

واعتبر أن “اسرائيل تسعى لتصفية حساباتها في المنطقة عبر لبنان”، مؤكدا أن “عبارات الادانة وحدها لن توقف العدوانية الاسرائيلية بل وحدهم المقاومون هم الذين يملكون سر المعادلة”.

وقال إن “فلسطين تبقى هي القضية الأم وهو ما تأكد من فشل صفقة العصر رغم الاغراءات والتهديد والوعيد”.

وبشأن ما يجري في اليمن ذكر أن “لغة الحوار حول اليمن اجدى بكثير من الحرب العبثية على هذا البلد وشعبه”، معتبرا أن “الحرب العبثية على اليمن قد تعرضه للتقسيم”.

ودعا الى “دور عراقي في حل قضية اليمن”، مشيرا “نحن ضد الحصار المستمر على ايران منذ 41 عاما فقط بسبب موقفها المبدئي مع فلسطين والباقي لا قيمة له”.