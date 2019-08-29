الرد السريع تحل نزاعا عشائريا مسلحا في البصرة اسفر عن قتلى وجرحى

افاد مصدر امني، مساء الاربعاء، بأن قوات الرد السريع تدخلت في حل نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة، مشيرا الى أن النزاع اسفر عن قتلى وجرحى.

وقال المصدر، إن قوات الرد السريع تدخلت لحل نزاع عشائري اندلع، مساء اليوم، بناحية الهوير التابع لقضاء المدينة في محافظة البصرة".

وأوضح المصدر، أن النزاع العشائري المسلح نتج عنه قتل اثنين واصابة امرأة بجروح خطيرة.

واشار المصدر، الى أن قوات الرد السريع تمركزت في مجموعة من الدور التي صدرت منها الاطلاقات النارية، فيما لاذ اصحابها بأتجاه هور الهوير في قضاء المدينة.