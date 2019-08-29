العراق يصدر بيانا بشأن تغريدة وزير الخارجية البحرين حول الاعتداءات الاخيرة على الحشد

اصدرت وزارة الخارجية، الاربعاء، بيانا تغريدة وزير الخارجية البحرين حول الاعتداءات الاخيرة على الحشد الشعبي.

وقالت الوزارة في بيان انها "ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس".

واضافت ان "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلّية والاتحاديّة)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة".

واعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد، اول امس الاثنين، ان ايران هي من اعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم".

واضاف "فلا يلام من يضربهم ويدمر اكداس عتادهم، انه دفاع عن النفس".