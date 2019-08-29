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المرجع الكبير السيد الحكيم یوصي الشباب باستثمار شهر محرم الحرام بالثبات على المبادئ الحقة التي ضحى من اجلها سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، بأداء الفرائض لنيل رضا الله تعالى


أوصى سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، شريحة الشباب، لاسيما الطلبة الجامعيين، باستثمار شهر محرم الحرام، باستذكار تضحيات سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) واهل بيته واصحابه، من اجل المبادئ الحقة، لكي يلتزم الشيعة بها، وأولها اداء فريضة الصلاة والتقوى والاخلاص لله تعالى ونيل رضاه، والفوز بخير الدنيا والاخرة، جاء ذلك خلال حديثه المبارك، اليوم الاربعاء 26 من ذي الحجة 1440 هـ، مع طلبة جامعات محافظة ذي قار، المشاركين في الدورات التثقيفية لقسم الشؤون الدينية في العتبة العلوية المقدسة.

وفي الختام دعا سماحته الله عزّ وجل أن يوفق الجميع للقيام بمسؤولياتهم خير قيام وأن يُنعم عليهم بالخير والصلاح ويتقبل أعمالهم وزيارتهم وأن يُرجعهم الى أهاليهم سالمين غانمين إنه أرحم الراحمين

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المرجع الكبير السيد الحكيم یوصي الشباب باستثمار شهر محرم الحرام بالثبات على المبادئ الحقة التي ضحى من اجلها سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، بأداء الفرائض لنيل رضا الله تعالى
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