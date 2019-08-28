وزير الداخلية يوجه بتبسيط الإجراءات المتبعة لانجاز معاملات المواطنين

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، بتبسيط الإجراءات المتبعة بشأن انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الأمنية والخدمية، فيما اكد على اتباع أقصر الطرق بالتعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي بحضور عدد من القادة الأمنيين ومدراء الدوائر في مكتبه بالوزارة، واطلع خلال الاجتماع على المشاريع المتعلقة بعمل دوائر الوزارة المدرجة ضمن فقرات البرنامج الحكومي، واستمع الى شرح تفصيلي بالنسب المنجزة لكل مديرية بحدود تخصيصاتها المالية في الموازنتين الجارية والاستثمارية لعام 2019".

واكد الياسري، بحسب البيان، "على مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من انجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي، واتباع أقصر الطرق في التعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي".

وشدد الياسري على، "أهمية المتابعة الميدانية من قبل القادة والمدراء المعنيين لعمل الضباط والمنتسبين في مختلف القطاعات"، موعزاً بـ"تبسيط الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والأمنية كافة وبما يتلاءم مع توجهات سيادته بهذا الأمر".