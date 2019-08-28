خلية الاعلام الامني تنفي قيام القوات الاميركية بمنع القوات العراقية من الدخول لوادي حوران

نفت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، الانباء بشأن قيام القوات الأمريكية بمنع القوات العراقية من الدخول الى وادي حوران.

وقالت الخلية في بيان ان "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام القوات الأمريكية بمنع القوات العراقية من الدخول الى وادي حوران عارية عن الصحة".

واضافت ان "قواتنا الامنية هي صاحب السلطة على الأراضي العراقية وان تحركاتها تكون بامر القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة"، مشيرة الى ان "القوات الأمنية تحتفظ بحقها في مقاضاة مروجي هذه الشائعة".

وتابعت انه "بإمكان اي اعلامي معرفة الحقيقة من خلال مرافقة القوات الأمنية العراقية في هذه المنطقة لكشف زيف وأدعاء الجهات التي تروج لهكذا أكاذيب".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي افادت في وقت سابق، ان القوات الاميركية منعت القوات العراقية من الدخول الى وادي حوران في محافظة الانبار، ضمن عمليات ارادة النصر الرابعة.