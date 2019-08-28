جنايات بابل: الإعدام بحق ١١ إرهابيا من تنظيم داعش

أصدرت محكمة جنايات بابل، الأربعاء، حكماً بإعدام 11 "إرهابياً" تابعين لتنظيم "داعش" عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عدد من عناصر القوات الأمنية.‎

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية 11 متهماً اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎".

وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام ٢٠١٤ وانتهت بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الامنية المرابطة قربه‎".

وأشار البيان، إلى أن "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي ١8 ملياراً"، لافتاً إلى أن "الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".

وتابع، أن "المحكمة أجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين وأصدرت ‏حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ١١ مدانا استنادا لاحكام المادة الرابعة/١ من قانون مكافحة ‏الاٍرهاب".‏