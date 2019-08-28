جنايات بابل: الإعدام بحق ١١ إرهابيا من تنظيم داعش

أصدرت محكمة جنايات بابل، الأربعاء، حكماً بإعدام 11 "إرهابياً" تابعين لتنظيم "داعش" عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عدد من عناصر القوات الأمنية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية 11 متهماً اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب".
وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام ٢٠١٤ وانتهت بتفجيره بالكامل ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الامنية المرابطة قربه".
وأشار البيان، إلى أن "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي ١8 ملياراً"، لافتاً إلى أن "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة".
وتابع، أن "المحكمة أجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين وأصدرت حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ١١ مدانا استنادا لاحكام المادة الرابعة/١ من قانون مكافحة الاٍرهاب".
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