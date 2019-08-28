الاستخبارات العسكرية تعثر على مواد تفجير داخل مضافات للإرهابيين في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، العثور على مواد تفجير داخل مضافات للإرهابيين في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود عدة مضافات للارهابيين داهمت مفارز شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ١٩ ثلاث مضافات للدواعش في مناطق جنوب كنعان بقرى بني زيد و ام الكطن وجميل خضير وتضبط بداخلها المواد التالية".

وأضافت أنه "تم العثور على ٢٠٠ اطلاقة كلاشنكوف و٤عبوات مختلفة الأشكال و٦ صواعق تفجير و ٥ سبح تفجير و٦حقائب ظهر للعتاد بالإضافة الى أداة تفجير بالضغط وارزاق جافة وملابس عسكرية ومواد طبية وافرشة".

وأوضحت المديرية، أنه "تم تدمير المضافات ومحتوياتها من قبل المفارز الهندسة التابعة للفرقة".