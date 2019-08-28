وزير الداخلية يوجه بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الأربعاء، بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه “وجّه الوزير بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي”،

مبيناً أن “ذلك جاء في إطار حرص الوزارة على القيام بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي وفقا للسياقات القانونية والإدارية وبما يعزز مسيرة العمل الأمني والخدمي ويرتقي به إلى مستويات الطموح”.

وأضاف أنه “تم تكليف اللواء الركن جعفر صدام فلحي رئيس أركان الشرطة الاتحادية بتسيير أمور القيادة لحين اختيار قائد جديد وفقا للضوابط القانونية والإدارية الأصولية”.