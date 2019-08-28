رئيسة لجنة الثقافة النيابية: قرار البرلمان بحظر لعبة البوبجي لم يُنفذ بسبب الفساد

اعتبرت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النائبة سميعة الغلاب، الاربعاء، لعبة "البوبجي" بأنها واحدة من الاساليب التي "تسيء" الى شريحة الشباب، عازية سبب عدم تطبيق القرار البرلماني بحظرها الى الفساد.

وقالت الغلاب في تصريح لعدد من وسائل الاعلام في كربلاء إن "الفساد موجود في كل مفاصل الدولة، وشبابنا الذي نرعاهم ونطلب ان يكونوا بذرة المستقبل وعلى الطريق التربوي والاخلاقي والادبي، واحدة من الاساليب التي تسيء الى هذه الشريحة المهمة هي لعبة البوبجي".

وأضافت الغلاب، "كان لدينا قرار بمجلس النواب بالغاء هذه اللعبة، وارسلنا كتاب الى رئيس الوزراء لالغائها وارسلنا ايضا الى هيئة الاعلام والاتصالات والوزير ولكن لحد الآن لم نرى تنفيذ لهذا القرار بسبب الفساد".

يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (17 نيسان 2019)، بالإجماع على حظر الالعاب الالكترونية التي تحرض على العنف، وبين تلك الالعاب، بحسب القرار، لعبة "البوبجي".